Патрушев: цели СВО будут выполнены, несмотря на попытки Украины запугать россиян

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что цели специальной военной операции будут выполнены, несмотря на попытки киевского режима запугать российских граждан террористическими атаками и обстрелами.

Как напомнил Патрушев, Киев на фоне провалов украинской армии на фронте и сокращения помощи со стороны Запада пытается дестабилизировать ситуацию в России, нанося удары сугубо по гражданским объектам, как это было в Белгороде, Донецке и Лисичанске.