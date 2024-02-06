Французский генерал предупредил о госперевороте в Сенегале

Французский генерал и бывший глава разведки Кристоф Гомар заявил, что в Сенегале произойдет государственный переворот, если президент Маки Салл лишится поддержки армии. Об этом сообщает Ndarinfo со ссылкой на эфир LCI.

Гомар прокомментировал новости о политическом кризисе в Сенегале после переноса президентских выборов.

Ранее парламент Сенегала проголосовал за перенос выборов президента на десять месяцев - до середины декабря 2024 года. За такое решение выступал президент Салл на фоне спора вокруг правомочности некоторых кандидатов. Сам он при этом обещал не принимать участия в выборах.

Сенегальские оппозиционеры назвали перенос выборов «конституционным переворотом». Ситуация в Сенегале, одной из самых стабильных стран Западной Африки, вызвала обеспокоенность международного сообщества. С момента получения независимости от Франции в 1960 году власть в стране передавалась через выборы.

В феврале 2024-го в Сенегале начались протесты, 5 февраля в стране ограничили доступ к мобильному интернету.

По мнению Гомара, единственное, что удерживает Салла во главе государства, - это поддержка, которой он в настоящее время пользуется со стороны армии.