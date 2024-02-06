ВСУ ударили по центру российского села в приграничном регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру села Сушаны Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Названный губернатором населенный пункт находится примерно в полутора километрах от российско-украинской границы.

При атаке никто не пострадал, подчеркнул Богомаз. Он добавил, что в результате обстрела было частично нарушено энергоснабжение. На месте ЧП работают сотрудники экстренных и оперативных служб.