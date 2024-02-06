Эксперты заявили, что Иран может создать ядерную бомбу за неделю

У Ирана достаточно оружейного урана, чтобы произвести свое первое ядерное оружие в течение недели и в общей сложности шесть бомб в течение месяца. Как сообщает «Интерфакс», об этом говорится в новом докладе американского Института науки и международной безопасности ( ISIS ).

Эксперты отмечают, что потенциал Ирана в области ядерного оружия «сейчас более опасен, чем когда-либо», что особенно важно на фоне ухудшения отношений с Западом. По их мнению, запасы обогащенного до 60% урана выросли за время администрации президента США Джо Байдена. Используя их вместе с остатками обогащенного до 20% урана, Иран сможет произвести шесть зарядов за месяц, а еще через пять месяцев производства— еще 12.