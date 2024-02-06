Российская «Настасья» будет ретранслировать сигналы

В России создан дрон-конвертоплан «Настасья» вертикального взлета и посадки, основной задачей которого станет ретрансляция сигналов в радиусе до ста километров. Об этом РИА Новости сообщил представитель «Обуховского завода».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащен самолетным крылом, повышающим дальность и скорость полета. Масса переносимой полезной нагрузки — до трех килограммов. Максимальная скорость дрона — сто километров в час. Беспилотник оснащен пятью двигателями, из которых четыре установлены на штангах, а один — над крылом.

«На сегодняшний день БПЛА прошел цикл испытаний на полигонах», — добавил собеседник.