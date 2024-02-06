Попавший под обстрел российский боец выжил благодаря одному подарку жены

Попавший под обстрел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) боец сумел выжить благодаря подарку жены. Об этом сообщает забайкальское отделение «Народного фронта» в Telegram.

По словам россиянки, муж позвонил ей и сообщил о ранении. Попавший в мужчину осколок не достиг сердца благодаря лежавшей в кармане кукле-подорожнице, которую жена передала военнослужащему перед отправкой в зону боевых действий. Запутавшись в кукле, осколок изменил траекторию, пояснила она.

После случившегося женщина решила, что подобный талисман должен быть у каждого бойца в зоне СВО. Она уже направила в зону боевых действий более 500 подорожниц. Муж россиянки уверен, что кукла спасла ему жизнь.