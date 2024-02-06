$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

В ДНР сообщили, что ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком

Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"Нашим ребятам под Донецком удалось вытеснить ВФУ [вооруженные формирования Украины] из укрепрайона. Это довольно внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти", - сказал Кимаковский.

Командир Баркас: «Солнцепеки» уничтожают даже самые укрепленные позиции ВСУ

Он уточнил, что покинуть свои позиции украинская сторона была вынуждена из-за больших потерь на этом участке фронта и крайне усложненных условий подвоза обеспечения.

Военные новости
Видео
Игорь Кимаковский
Горячая новость
Донецк