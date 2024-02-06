Хуситы атаковали торговое судно близ берегов Йемена

Представители шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали торговое судно в 105 километрах к западу от йеменского порта Ходейда, серьезных повреждений у корабля и пострадавших нет. Об этом Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании в соцсети X.