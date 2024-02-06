Российские военные ослабляют группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, нанося удары как по передовым позициям, так и по военным объектам, находящимся на удалении от линии боевого соприкосновения. О целях атак Вооруженных сил (ВС) России в своем Андрей Марочко.

Он отметил, что за последние сутки удары российских военных смогли нарушить военную логистику к северу и северо-востоку от Харькова. Кроме того, в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск были поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

По словам Марочко, еще одной целью российских атак стала база тылового обеспечения, находившаяся на территории агропредприятия в селе Горяное Купянского района. Также ударом ВС России в окрестностях Купянска были повреждены военные ретрансляторы, обеспечивавшие стабильную связь.