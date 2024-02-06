Мобилизация: последние новости на сегодня 6 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 февраля 2024, в материале «Рамблера».

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В Ярославской области ветеранам СВО предложили спортивную реабилитацию

В Ярославской области начался проект спортивной реабилитации для ветеранов специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Михаила Евраева.

Он организован вместе с филиалом фонда «Защитники Отечества» и движением «Мы вместе».

«Предварительно обсуждали необходимость такой программы непосредственно с нашими военнослужащими, в том числе с ребятами, которые получили ранения. Активный образ жизни, занятия физкультурой помогают восстановлению и реабилитации, и даже серьезные травмы не являются препятствием для спортивных побед», — заявил губернатор.

Отмечается, что в области есть необходимая база, опытные тренеры и многоуровневая система поддержки участников специальной военной операции и их семей. В качестве реабилитации предлагаются велоспорт, настольный теннис, легкая атлетика, самбо, следж-хоккей, армспорт, пауэрлифтинг и плавание.

Россиянки смогут выходить замуж за погибших бойцов СВО

В Госдуму внесен проект закона, который предлагает внести изменения в законодательство, позволяющие заключать браки с участниками специальной военной операции «задним числом» после их смерти, сообщает «Пульс Live».

Как заявил один из авторов законопроекта Павел Крашенинников, документ должен защитить интересы членов «фактической» семьи военнослужащих.

Гражданский брак будет считаться официальным, если один из сожителей погиб или был признан пропавшим без вести в связи с участием в спецоперации. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься судом.

Путин оценил работу врачей во время СВО

Российский президент Владимир Путин в приветствии участникам XV ежегодной международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» отметил высококвалифицированную помощь, которую врачи оказывают участникам специальной военной операции, сообщает издание «Взгляд».

«Особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции», – заявил глава государства.