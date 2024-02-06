Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Залужный бережет боевиков и не посылает их в бой
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный бережет боевиков "Азова", не посылая их на передовую, так как сам разделяет нацистскую идеологию. Об этом сообщает YouTube-канал Dialogue works.
"Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком. Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистский идеологии", - поделился Джонсон.
По его словам, он не направляет боевиков подразделений "Азов" и "Кракен" на передовую, так как хочет их сохранить. Вместо них он предпочитает отправлять на фронт мужчин в возрасте.
До этого агентство Reuters сообщало, что бойцы Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении высказали недовольство возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Боец с позывным "Тигр" рассказал, что Залужный обладает большим авторитетом среди военных.