Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный бережет боевиков "Азова", не посылая их на передовую, так как сам разделяет нацистскую идеологию. Об этом сообщает YouTube-канал Dialogue works.

"Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком. Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистский идеологии", - поделился Джонсон.

По его словам, он не направляет боевиков подразделений "Азов" и "Кракен" на передовую, так как хочет их сохранить. Вместо них он предпочитает отправлять на фронт мужчин в возрасте.