В ЕС назвали помощь Украине «самой дешевой инвестицией» в безопасность Запада

Член норвежского парламента Гюри Мельбю назвала помощь Украине «самой дешевой инвестицией» в безопасность Запада и, в частности, Евросоюза. Об этом говорится в тексте парламентского запроса депутата к главе министерства иностранных дел страны Эспену Барту Эйде. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего обращения.

Подобное заявление Мельбю сделала в рамках вопроса о его оценке текущего статуса поддержки Украины со стороны Норвегии. В своем письме она сослалась на данные норвежской газеты Verdens Gang, согласно которой Норвегия занимает 14 место по объему оказанной Киеву помощи среди всех доноров Украины.

Автор обращения подчеркнула, что Норвегия должна взять на себя инициативу в условиях неопределенности относительно будущей помощи Украине, в частности, американской.

«Обеспечение победы Украины в войне — это самая дешевая инвестиция в нашу собственную безопасность, и именно в этом сегодня заключается борьба за демократию, свободу и самоопределение», — подчеркнула Мельбю.