В Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

В трех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. По его информации, сирены звучат в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

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До этого сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне и Харьковской области. В декабре спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявлял, что российские военные обманывают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) с помощью электромагнитных импульсов.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины.