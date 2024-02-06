Начались испытания комплекса "Прометей" для роботизации боевых машин пехоты

В России завершили разработку программно-аппаратного комплекса "Прометей" для роботизации боевых машин пехоты, сообщает официальный телеграм-канал холдинга "Высокоточные комплексы", который входит в Госкорпорацию Ростех.

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В настоящий момент новый комплекс проходит полный цикл испытаний.

В холдинге отметили, что новым комплексом может быть оснащен любой серийный образец военной техники. В качестве примера приводится БМП-3, при установке на которую "Прометей" может заменить механика-водителя и стрелка. При этом эрогономика и функционал мест членов экипажа остаются неизменными, поэтому управлять машиной можно как дистанционно, так и традиционным способом.

При этом оснащенная комплексом боевая машина может перевозить личный состав, вести бой с силами противника и обеспечивать огневую поддержку десанта, в том числе с плава.