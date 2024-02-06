Конгрессвуман призвала отправить американских политиков воевать на Украину
Член Палаты представителей Соединенных Штатов Анна Паулина Луна заявила, что представит проект закона, которым предполагается, что любой политик, выступающий за отправку американских войск на Украину, сам окажется на линии фронта вместе с военными, сообщает РИА Новости.
«В честь Чака Шумера я внесу законопроект, который потребует, чтобы любой политик, выступающий за отправку американских войск на Украину, был обязан сражаться на передовой вместе с ними», — заявила законодатель.
Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщал, что глава Министерства обороны США Ллойд Остин угрожал конгрессменам перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если парламентарии не поддержат запрос Белого дома о новой помощи Киеву.
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