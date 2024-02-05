Командир Баркас: «Солнцепеки» уничтожают даже самые укрепленные позиции ВСУ

Позиции ВСУ, имеющие максимальное укрепление, планомерно уничтожаются благодаря эффективной работе комплексов ТОС-1А «Солнцепек», сообщил РИА Новости командир одного из расчетов с позывным Баркас. По его словам, объекты украинской армии, несмотря на все степени защиты, ничего не могут противопоставить ударам с таких установок.

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Наша система помогает уничтожать самые укрепленные позиции, термоудар, который происходит от взрыва, он проникает во все уязвимые места: щели, подвалы, проходы, подкопы. Как бы они не укреплялись, ничто им не поможет. Поэтому они нас очень не любят, — пояснил российский военный.

Командир также уточнил, что наиболее приоритетными целями для ударов стала артиллерия противника и операторы БПЛА, в том числе дронов-камикадзе. Военный отметил: перед тем как занять позиции, проводится разведка указанных мест, чтобы техника, разместившаяся на них, была неуязвима для БПЛА и ПТУР.

Прежде чем выезжать на позиции, заранее ездим, выявляем свои места, чтобы не были уязвимыми для их ПТУР, «птичек» и БПЛА. Поражаем цель и уходим, — добавил он.