Глава Минпромторга сообщил о планах нарастить производство FPV-дронов до сотен тысяч

«Если мы говорим про FPV-дроны, то речь идет о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки», — сказал Мантуров на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде, добавив, что ВС РФ активно использует беспилотники на разных направлениях в зоне СВО.