Глава Минпромторга сообщил о планах нарастить производство FPV-дронов до сотен тысяч
Российский оборонно-промышленный комплекс нарастит объемы производства FPV-беспилотников до сотен тысяч, а тяжелых авиационных дронов до десятков тысяч. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает платформа «Смотрим».
Он отметил, что на эти цели в ближайшие три года направят около 100 миллиардов рублей.
«Если мы говорим про FPV-дроны, то речь идет о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки», — сказал Мантуров на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде, добавив, что ВС РФ активно использует беспилотники на разных направлениях в зоне СВО.
Кроме того, по его словам, будут наращиваться объемы производства средств связи, систем для ведения контрбатарейной борьбы, систем ПВО, тяжелой и легкой бронированной техники.
Напомним, что особенностью FPV-дронов является передача видео с камеры, установленной на них, на очки виртуальной реальности оператора с помощью беспроводной связи.