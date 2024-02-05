На Украине заявили о создании нового ударного дрона

Украинская компания по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Skylab UA создала новый ударный дрон Shoolika mk6 дальностью до 10 километров. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

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Как сообщил Федоров, дальность действия БПЛА составляет до 10 километров, а максимальная нагрузка до 6 килограмм. Также дрон имеет высокоточную систему управления.

«Силы обороны уже опробовали Shoolika mk6 и дали свой фидбек: дрон важен для тактических операций, особенно в ночное время», — написал министр.

Он подчеркнул, что беспилотник проходит кодификацию по стандартам НАТО.

Федоров отметил, что разработчики планируют улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камеры для корректировки ударов с воздуха.