На поле боя солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся, по всей вероятности, в самом слабом положении с лета 2022 года. Об этом сообщает издание The New York Times.

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"Испытывая нехватку боеприпасов и личного состава, они изо всех сил пытаются сдержать возобновившиеся российские наступления по всему фронту", — пишут журналисты.

Авторы статьи также отмечают, что эпицентр боевых действий находится вокруг разрушенного города Авдеевка в Донецкой народной республике. NYT добавляет, что взятие Авдеевки войсками РФ будет крупнейшей победой со времен взятия Артемовска.

5 февраля Вооруженные силы России смогли выбить украинские войска с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Об этом сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, именно с этого направления Вооруженные силы Украины очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.