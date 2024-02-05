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«СТРАНА.ua»: в Раде обсуждают возможность мобилизации заключённых

Замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что депутаты Верховной Рады обсуждают возможность мобилизации заключённых.

В Раде обсуждают возможность мобилизации заключенных
© globallookpress.com

По его словам, соответствующая мера может стать одним из инструментов пополнения украинской армии, передаёт издание «СТРАНА.ua».

Чернев отметил, что лично знаком с командирами, которые готовы взять осуждённых в собственные подразделения. Также по его словам, есть осуждённые, готовые примкнуть к ВСУ.

Ранее глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что массовая мобилизация на Украине привела к упадку сельского хозяйства в стране.

Военные новости
Егор Чернев
Верховная Рада