В Раде обсуждают возможность мобилизации заключенных

По его словам, соответствующая мера может стать одним из инструментов пополнения украинской армии, передаёт издание «СТРАНА.ua».

Чернев отметил, что лично знаком с командирами, которые готовы взять осуждённых в собственные подразделения. Также по его словам, есть осуждённые, готовые примкнуть к ВСУ.