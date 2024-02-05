Депутат Рады Костенко: увольнение Залужного расколет Украину

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским может спровоцировать раскол в обществе. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в эфире украинской радиостанции Radio NV. "Мы должны понимать, что смещение Залужного может привести в том числе и к расколу общества", — сказал он. Костенко также добавил, что украинские власти сначала критиковали главкома, утверждавшего о тупиковой ситуации на фронте, а затем команда Зеленского вслед за Залужным признала, что ситуация действительно сложная. До этого о возможном увольнении Залужного высказался бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Он считает, что Зеленский пока не уволил Залужного из-за негативной реакции Запада, но все равно доведет свой замысел до конца. 3 февраля Украина неофициально известила США о предстоящем увольнении Залужного.