В Иране объявили о совместных учениях с Россией и Китаем
Командующий иранских ВМС Шахрам Ирани заявил, что до конца марта 2024 года Россия, Китай и Иран проведут совместные военные учения. Об этом сообщает FARS News.
Принять участие в маневрах пригласили и военных из других стран, каких именно - не уточняется. Ирани подчеркнул, что целью учений станет «обеспечение региональной безопасности и стабильности и реализации общих интересов».
В последние годы силы России, Китая и Ирана провели несколько военных учений. Их целями становились повышение безопасности международной морской торговли, борьба с пиратством, обмен информацией о военно-спасательных и гуманитарных операциях, а также обмен оперативным и тактическим опытом.
В марте 2023 года военные из РФ, Китая и Ирана вместе отрабатывали тактическое маневрирование в Оманском заливе.