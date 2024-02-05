Немецкий генерал призвал Украину мобилизовать больше людей

Украина должна мобилизовать больше людей, а не надеяться на чудо-оружие. Об этом заявил глава специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг.

© РИА "ФедералПресс"

«Украинцам, конечно, придется мобилизовать больше солдат – хотя бы из-за цифр потерь ВСУ», – сказал Фройдинг.

В феврале 2022 года на Украине ввели режим военного положения и объявили всеобщую мобилизацию. Прошлой осенью указ Владимира Зеленского о мобилизации был продлен до 14 февраля 2024 года.

Генерал бундесвера отметил, что подразделения ВСУ, которые находятся на передовой уже два года, нуждаются в восстановлении. Из-за серьезной демографической ямы между украинцами 20 и 40 лет тема новой мобилизации стала предметом переговоров между властями и обществом.

Кроме мобилизации, на Украине стоит проблема обеспечения армии снарядами.

В интервью RND немецкий генерал отметил, что Германия планирует увеличить поставки боеприпасов на Украину в два раза в течение этого года. Однако Фройдинг призвал Киев не надеяться на немецкие дальнобойные ракеты Taurus, поскольку ни одна система вооружений не является вундерфаффе – чудо-оружием, которое позволит изменить ход событий.