Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора контрактников в Москве

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу и столичный мэр Сергей Собянин проверили работу московского пункта отбора на контрактную службу в ВС РФ , сообщили в военном ведомстве. Отмечается, что в пункте имеется все необходимое для проведения тестов и обследования в течение считанных часов.

В ведомстве добавили, что в московском пункте отбора властями созданы все условия размещения кандидатов, в том числе комнаты отдыха, в которых есть разные тренажеры, а также телевизоры, кроме того, имеется и столовая с бесплатным питанием. Руководитель пункта отбора доложил министру обороны, что только в течение 2023 года контракт на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тысяч человек.