Войска России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии
Войска России поразили склад авиационных боеприпасов Вооружённых сил Украины, сообщило российское Министерство обороны.
Как отмечается в новой сводке ведомства, в районах Токаревки и Золотой Балки на Херсконском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны украинской армии. Потери противника там составили до 25-ти военнослужащих и два автомобиля.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах».
4 февраля МО России заявило, что российские войска уничтожили склад с горючим ВСУ в Днепропетровской области.