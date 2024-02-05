ВС РФ поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии

Как отмечается в новой сводке ведомства, в районах Токаревки и Золотой Балки на Херсконском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны украинской армии. Потери противника там составили до 25-ти военнослужащих и два автомобиля.