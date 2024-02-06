МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю на трех направлениях

Минобороны России заявило об улучшении положения по переднему краю сразу на трех направлениях за сутки.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Также они отразили две атаки штурмовиков 60-й мехбригаду ВСУ в районе Ямполовки в ДНР.

Также было улучшено положение и на Донецком направлении - это произошло благодаря действиям «Южной» группировки войск.

А подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении. При этом было отражено две украинские атаки.

Ранее сообщалось, что расчеты минометов «Василек» и пушек «Рапира» отточили навыки ведения огня в тыловой зоне специальной военной операции.