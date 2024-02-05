ВСУ перебросили к границам России зенитный комплекс Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросил на подконтрольную Киеву часть Донецкой Народной Республики (ДНР) зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский. Газета.Ru

"Мои источники сообщили, что на оккупированную ВФУ (вооруженными формированиями Украины - прим. ТАСС) часть территории нашего региона прибыли несколько расчетов ЗРК Patriot", - сказал Кимаковский. ТАСС