Leonardo подписал соглашение с Эр-Риядом о сотрудничестве в оборонной сфере

Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo заключил соглашение с Министерством инвестиций и Главным управлением военной промышленности Саудовской Аравии о намерениях развивать сотрудничество в аэрокосмической и оборонной отраслях до 2030 года.

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Согласно заявлению, опубликованному на сайте Leonardo, документ предусматривает создание "возможностей для инвестиций и сотрудничества" в этих сферах. Речь идет о широком ряде секторов, в которых итальянский холдинг "обладает сильными технологическими возможностями, включая космос, винтокрылые летательные аппараты, электронику и датчики, боевую авиацию, беспилотные системы".

По словам президента компании Стефано Понтекорво, соглашение позволит "консолидировать оборонное сотрудничество и укрепить совместное видение будущих боевых воздушных операций".