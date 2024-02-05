Leonardo подписал соглашение с Эр-Риядом о сотрудничестве в оборонной сфере
Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo заключил соглашение с Министерством инвестиций и Главным управлением военной промышленности Саудовской Аравии о намерениях развивать сотрудничество в аэрокосмической и оборонной отраслях до 2030 года.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте Leonardo, документ предусматривает создание "возможностей для инвестиций и сотрудничества" в этих сферах. Речь идет о широком ряде секторов, в которых итальянский холдинг "обладает сильными технологическими возможностями, включая космос, винтокрылые летательные аппараты, электронику и датчики, боевую авиацию, беспилотные системы".
По словам президента компании Стефано Понтекорво, соглашение позволит "консолидировать оборонное сотрудничество и укрепить совместное видение будущих боевых воздушных операций".
Согласно заявлению, Leonardo ранее уже поставлял в королевство спасательные вертолеты и электронные системы, а также вносил ключевой вклад в сферу противовоздушной обороны.