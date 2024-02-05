ВСУ перебросили к границам России зенитный комплекс Patriot

ВСУ перебросили на подконтрольную Киеву территорию ДНР американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Не исключено, что это может говорить о готовящихся провокациях, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

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«На оккупированную вооруженными формированиями Украины часть ДНР прибыли несколько расчетов ЗРК Patriot», — сказал Кимаковский в разговоре с ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По его словам, размещение Patriot вблизи границ с Россией может говорить о готовящихся провокациях.