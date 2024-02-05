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Винтовка Чукавина получила новый российский прицел

Снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

Винтовка Чукавина получила новый российский прицел
©  Концерн «Калашников»

"Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО "Концерн "Калашников" получила новый оптический прицел российского производства: АО "Новосибирский приборостроительный завод" (НПЗ) представил изделие 1П97, которое успешно прошло государственные испытания. Оптический панкратический прицел средней кратности предназначен для обнаружения и ведения прицельной стрельбы из снайперской винтовки в различных условиях фоноцелевой обстановки в светлое время суток", - сообщили там.

Как отметил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, прицел 1П97 введен в состав винтовки, межведомственная комиссия утвердила конструкторскую документацию на него для ведения серийного производства.

"Есть уверенность, что новый оптический прицел улучшит качество и точность стрельбы из СВЧ в реальных боевых условиях", - подчеркнул он.

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