Винтовка Чукавина получила новый российский прицел

"Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО "Концерн "Калашников" получила новый оптический прицел российского производства: АО "Новосибирский приборостроительный завод" (НПЗ) представил изделие 1П97, которое успешно прошло государственные испытания. Оптический панкратический прицел средней кратности предназначен для обнаружения и ведения прицельной стрельбы из снайперской винтовки в различных условиях фоноцелевой обстановки в светлое время суток", - сообщили там.