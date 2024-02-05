Иран назвал ложными заявления США об ударе по "Аль-Кудс"

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи назвал ложными заявления Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) о том, что в результате недавней атаки американских ВВС по территории Сирии и Ирака были поражены позиции входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс".

"Обвинения Америки ложны, и она не может использовать их для оправдания своих действий, которые нарушают Устав ООН и территориальную целостность стран региона", - заявил Канани Чафи на еженедельной пресс-конференции.

3 февраля представитель иранского МИД заявил, что Иран решительно осуждает удары США по Ираку и Сирии и считает их стратегической ошибкой, которая приведет к усилению напряженности в регионе.

По данным СЕНТКОМ, в ночь на 3 февраля американская авиация поразила более 85 целей в результате серии ударов по позициям входящих в иранский КСИР сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Эти удары были произведены в ответ на атаку военной базы западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, в результате которой погибли три американских военнослужащих, 40 получили ранения. США и НАТО возложили ответственность на шиитские вооруженные группировки, которые, по их мнению, поддерживает Тегеран.