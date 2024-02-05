Министр ЧС Луганской народной республики Алексей Потелещенко погиб при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне Лисичанска. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил представитель ведомства. Вечерняя Москва
"Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко", - сказал собеседник агентства. ТАСС
Лисичанск подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером 3 февраля. Жертвами удара стали 28 человек, включая ребенка. RT на русском