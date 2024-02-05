Чиновники Пентагона настаивают на увольнении украинского главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет газета Le Temps со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

Собеседник газеты, пожелавший остаться анонимным, рассказал журналистам, что «своими ушами слышал», как высокопоставленные американские военные называли Залужного серьёзной проблемой и препятствием для продолжения военных поставок из США. Залужный, по оценкам источника, совершил ошибки, которые привели к нынешней «катастрофе».

Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ. «Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что помимо смены Залужного Зеленский рассматривает и увольнение начальника.