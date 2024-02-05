Названа способная уничтожить Abrams российская техника

«Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что танки в силу их специфики придется применять в специальных операциях. Их невозможно рассредоточить по линии боевого соприкосновения. Потому что их быстро сожгут, и они никакой боевой пользы не принесут. Сейчас не исключается, что готовится какая-то операция, и, может быть, они там будут участвовать, или же их просто перебрасывают», — добавил он.