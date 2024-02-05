Вместе с Залужным уволят начальника Генштаба Шаптала

Начальника Генерального штаба украинской армии Сергея Шапталу отправят в отставку вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во властных кругах Украины. Газета.Ru

«Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только (…) Залужного, но и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу», — пишет «УП». Lenta.ru