Вместе с Залужным уволят начальника Генштаба Шаптала

СМИ: вместе с Залужным на Украине уволят начальника Генштаба Шаптала
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала будет отправлен в отставку вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники во властных кругах Украины.
По информации издания, отставка Залужного и Шапталы - это уже решенный вопрос, однако ими перестановки могут не ограничиться, рассматриваются и другие изменения. Согласно данным "Украинской правды", отставки могут состояться в течение этой недели.
Залужный опубликовал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фотографию с Шапталой. Главком ВСУ сопроводил фото словами: "Нам еще будет очень тяжело, но уже никогда не будет стыдно". Залужный поделился фотографией с начальником Генштаба уже второй раз за неделю. В прошлый раз это было сделано 30 января - на следующее утро после распространения в СМИ информации об отставке главкома.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны.
Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку, но тот отказался. Теперь Зеленский может отправить его в отставку указом. Данную информацию со ссылкой на свои источники подтвердил ряд зарубежных СМИ. Отставку Залужного украинские издания связывают с провалом летнего "контрнаступления" ВСУ и политическими амбициями главнокомандующего.