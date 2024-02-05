Вместе с Залужным уволят начальника Генштаба Шаптала

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала будет отправлен в отставку вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники во властных кругах Украины.

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По информации издания, отставка Залужного и Шапталы - это уже решенный вопрос, однако ими перестановки могут не ограничиться, рассматриваются и другие изменения. Согласно данным "Украинской правды", отставки могут состояться в течение этой недели.

Залужный опубликовал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фотографию с Шапталой. Главком ВСУ сопроводил фото словами: "Нам еще будет очень тяжело, но уже никогда не будет стыдно". Залужный поделился фотографией с начальником Генштаба уже второй раз за неделю. В прошлый раз это было сделано 30 января - на следующее утро после распространения в СМИ информации об отставке главкома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны.