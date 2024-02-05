В Минобороны Польши допустили войну с Россией

В Польше не исключают военные действия с Россией. В стране серьезно относятся к боевым угрозам в мире, поэтому Варшава восполняет нехватку оружия и проводит аудиты. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Ura.Ru

"Мы предполагаем любой сценарий, а наиболее серьезно относимся к худшим", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, считает ли Минобороны Польши возможным проигрыш Украины в конфликте с Россией и вероятным "нападение РФ" на государства НАТО. ТАСС