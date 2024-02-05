Власти объяснили громкие звуки в Севастополе

Громкие звуки, которые могут услышать жители Севастополя, связаны с тренировкой Черноморского флота. Об этом сообщил глава города Михаил Развожев в Telegram-канале.

«Громкие звуки — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил он.

Развожаев призвал сохранять спокойствие и заявил, что учения и громкие звуки продлятся до 12 часов дня по местному времени.