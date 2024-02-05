ВС РФ выбили ВСУ с территории карьера в Авдеевке

Российским войскам удалось выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Об этом в своем Андрей Руденко.

По словам военкора, именно с этого направления украинские военные очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.