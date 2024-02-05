Армия РФ пресекла переброску резервов ВСУ и наемников в Авдеевку

Российские военные нанесли серию ракетных ударов по позициям украинской армии. Как отмечает "Военное обозрение", были уничтожены резервы ВСУ и иностранные наемники, которых командование ВСУ намеревалось перебросить в район Авдеевки и Купянска.

Так, взрывы прогремели в районе Мирнограда (Покровский район ДНР, находится под контролем Киева). как пишут военкоры, отсюда украинские военные пытались перебросить резервы в направлении Авдеевки, где российская армия прорвала оборону ВСУ в северной части города.

"Были поражены пункты временной дислокации украинских резервов в Покровском районе, уничтожены несколько единиц бронированной техники, топливозаправочных автомобилей, буксируемой артиллерии", - говорится в материале.

Кроме того, были уничтожены резервы ВСУ, которые предполагалось отправить в район Купянска (Харьковская область).

"Переброска осуществлялась под покровом ночи. Однако для российской разведки эти перемещения вражеских подразделений не остались незамеченными", - пишут военкоры.