"ВО": Армия РФ пресекла переброску резервов ВСУ и наемников в Авдеевку и Купянск
Российские военные нанесли серию ракетных ударов по позициям украинской армии. Как отмечает "Военное обозрение", были уничтожены резервы ВСУ и иностранные наемники, которых командование ВСУ намеревалось перебросить в район Авдеевки и Купянска.
Так, взрывы прогремели в районе Мирнограда (Покровский район ДНР, находится под контролем Киева). как пишут военкоры, отсюда украинские военные пытались перебросить резервы в направлении Авдеевки, где российская армия прорвала оборону ВСУ в северной части города.
"Были поражены пункты временной дислокации украинских резервов в Покровском районе, уничтожены несколько единиц бронированной техники, топливозаправочных автомобилей, буксируемой артиллерии", - говорится в материале.
Кроме того, были уничтожены резервы ВСУ, которые предполагалось отправить в район Купянска (Харьковская область).
"Переброска осуществлялась под покровом ночи. Однако для российской разведки эти перемещения вражеских подразделений не остались незамеченными", - пишут военкоры.
В результате была уничтожена военная техника, включая армейские автомобили с личным составом ВСУ и иностранными наемниками. По данным военкоров, значительную часть уничтоженных наемников составляли французы.