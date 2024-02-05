Поставляемое Украине оружие обнаружено у мексиканских картелей и ХАМАС

Оружие, поставляемое западными странами на Украину, уже было обнаружено у боевиков мексиканских картелей и представителей группировок из стран Ближнего Востока.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

«Оружие, поставляемое в ВСУ, уже всплывало у мексиканских картелей и ХАМАС», — передаёт агентство.