Российские военные на донецком направлении сорвали девять попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, его заявление приводится в России.

Согласно докладу Гордеева, ВСУ пытались провести ротацию на передовых позициях в районе населенных пунктов Новодонецкое, Урожайное, Старомайорское и Равнополь.

Кроме того, российские военные нанесли удар по опорным пунктам нескольких соединений ВСУ — 72-й механизированной бригады и 1-й бригады президента Украины.