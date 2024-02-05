В Китае заподозрили НАТО в планах начать новую мировую войну

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о серьезных угрозах от России и Китая говорит о желании альянса развязать мировую войну, пишет Global Times. По мнению издания, глава альянса больше не ограничивает украинский кризис рамками Европы, а рассматривает его как глобальный геополитический конфликт.

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Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию конфликта на Украине в мировую войну, — говорится в статье.

Авторы материала уверены, что как только НАТО начнет экспансию в Азию, это не только усугубит глобальную геополитическую напряженность. Последствиями также станут гонка вооружений, обострение региональных конфликтов.

В начале февраля стало известно, что Столтенберга выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Его кандидатуру предложил бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа. По его словам, Столтенберг сделал для демократии больше всех в мире за последний год.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков уверен, что Столтенберг является одним из тех, кто привел Украину к конфликту с Россией, и если он и заслуживает какой-либо награды, то это должна быть награда за поджигание войны. По его мнению, выдвижение кандидатуры Столтенберга на Нобелевскую премию мира свидетельствует о том, что РФ и Запад живут в разных измерениях и ценностях.