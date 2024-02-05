В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры страны.

Также сигнал воздушной тревоги звучит на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

В ночь на 3 февраля взрывы раздались в Житомирской области Украины, Кривом роге и Харькове. До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские военные обманывают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) с помощью электромагнитных импульсов.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины.