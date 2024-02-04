Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

«Да, действительно в настоящее время наша бригада частью сил выполняет задачи по усилению одного из участков госграницы на южном направлении (там находится граница с Украиной — прим. URA.RU). Для выполнения задач мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой», — отметил Бобилевич в программе «Неделя» на СТВ.