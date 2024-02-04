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Военный эксперт назвал самую неэффективную технику ВСУ

На Украине продемонстрировал свою неэффективность разведывательный турецкий БПЛА Bayraktar. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил "Ленте.ру".

Военный эксперт назвал самую неэффективную технику ВСУ
© Газета.Ru

«<…> потерпел фиаско разрекламированный разведывательный беспилотник турецкого производства Bayraktar», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что сейчас об этом дроне ничего не слышно. А вначале он считался "Вундерваффе" - чудо-оружие. Аналогичная судьба и у американского старого БТР 60-х годов.

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В список неэффективной техники эксперт также включил и "доморощенные изделия" оборонно-промышленного комплекса Украины. По словам Дандыкина, среди них и модернизированный миномет "Молот", который разрывался от применения мин. Неэффективным оказался и украинский БТР-4 на базе советского БТР.

До этого стало известно, что в зоне спецоперации впервые заметили танк M1А1 Abrams в триплексе БМП Bradley.

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