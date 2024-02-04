Россия впервые применила новейшую высокоточную авиаракету «Гром-1»

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на источники сообщил, что Вооруженные силы России применили новейшую высокоточную авиаракету «Гром-1» по цели на Херсонщине. По его информации, это первый случай использования подобного снаряда в ходе специальной военной операции. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

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Канал уточнил, что авиационная ракета «Гром» была разработана для новейших истребителей Су-57, несмотря на это, использовать ее могли Су-34, Су-35 и Су-30.

Также стало известно о применении российских авиационных ракет «Изделие 305» в зоне спецоперации. По словам компании-разработчика, заказчиков устраивают все параметры. Особенно он выделил тот факт, что точность ракеты не зависит от дальности применения.