Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 февраля нанесла серию ударов по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

© Lenta.ru

Израильская сторона заявила, что эти действия стали ответом на обстрелы северных районов страны с ливанских территорий. Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что их истребители нанесли удары по пусковой установке, на которой действовали террористы «Хезболла», а также по наблюдательным постам движения в районах Блиды и Мейс-эль-Джабаля на юге Ливана. Военные добавили, что израильские танки также обстреляли объекты террористической ячейки в районе Блиды.

В течение дня сигналы тревоги, предупреждающие жителях об опасности обстрелов, звучали на севере Израиля более десяти раз. Сирены были слышны в Маргалиоте, Манаре и Кирьят-Шмоне.