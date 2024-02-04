Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО отразили атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве заметили, что попытка нанести удар была пресечена около 18.30 мск.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать объекты на территории Брянской области.