Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО отразили атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве заметили, что попытка нанести удар была пресечена около 18.30 мск.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать объекты на территории Брянской области.
Силы ПВО около 20:00 обнаружили и уничтожили два БПЛА самолетного типа, уточнили в пресс-службе.
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