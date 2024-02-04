$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО отразили атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
© РИА Новости

В ведомстве заметили, что попытка нанести удар была пресечена около 18.30 мск.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать объекты на территории Брянской области.

Силы ПВО около 20:00 обнаружили и уничтожили два БПЛА самолетного типа, уточнили в пресс-службе.

Военные новости
Минобороны России
Горячая новость
Белгородская Область
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости