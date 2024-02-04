В зоне спецоперации заметили танк Abrams в триплексе БМП Bradley

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые заметили американский танк M1 Abrams, работающий в триплексе БМП Bradley. Внимание на это обратил Telegram-канал «Осведомитель».

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По их данным, ранее эти танки, прибывшие на Украину еще осенью, нигде не использовались кроме полигонов подготовки.

По мнению авторов поста, тяжелая для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на авдеевском направлении вынудила перебросить туда танки Abrams.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» назвал главные сложности Украины с обслуживанием западной военной техники.